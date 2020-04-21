جسر جوي امارتي لنقل دعم الشيخة فاطمة بنت مبارك للسودان





وصلت الى مطار الخرطوم الثلاثاء طائرتان اماراتيتان تحملان المير الرمضاني (مؤونة رمضان) دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (ام الامارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الاعلى للامومة والطفولة والرئيس الفخري لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي ضمن جسر جوي من اربع طائرات في اطار مبادراتها الانسانية وتحمل الطائرات 160طن. وسيكتمل وصول الدعم غدا الأربعاء بوصول طائرتين اخريين.

وكان في استقبال الطائرة سعادة حمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين واللواء طيار محمد سعيد ابو سيدة قائد القاعدة الجوية والعميد ركن موسى عمر رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي وإبراهيم عدلان مدير عام الطيران المدني.

وأشاد السفير حمد الجنيبي بالعلاقات الممتازة والمزدهرة بين البلدين الشقيقين السودان والامارات.. وقال إن (المير الرمضاني) من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هو تقليد اماراتي راسخ وسُنة حميدة في اطار البر والتواصل لدى شعب الامارات.. وأن تخصيص سموها المير الرمضاني للشعب السوداني ينم عن مشاعرها الطيبة وتعاطفها الانساني الراقي الذي عرفت به سموها ويدل على اهتمامها بالشعب السوداني مثل اهتمامها بشعبها في الامارات.

وقال إن هذه المساعدات ستوزع في 6 ولايات هي الخرطوم والجزيرة وكسلا والنيل الازرق ونهر النيل والشمالية .. ويزيد عددالمستفدين منها على22 الف شخص.

و أوضح سعادة السفير إن سمو الشيخة فاطمة امرت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بسرعة ايصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان المعظم لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية.

واضاف أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة تأتي في اطار اهتمام سموها بالأوضاع الانسانية ومساعدة الأسر خاصة في ظل الظروف الحالية التي خلفتها جائجة كورونا ومافرضته من تحديات صحية ومعيشية صعبة.. وحرص سموها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتاثرين جراء الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والحترازية للحد من تفشي الوباء.

واشاد سعادة السفير بهيئة الهلال الاحمر الاماراتي على جهودها الانسانية المستمرة في كل الاحوال والظروف .. وتمكنها من تسيير جسر جوي للخرطوم من خلال اربع رحلات جوية لتوصيل المير الرمضاني قبيل حلول شهر رمضان.

وأشاد بمواقف السلطات السودانية الممتازة على اعلى المستويات حيث تم فتح المطار لاستقبال الجسر الجوي مع ظروف الاغلاق وتوقف الطيران على الاجواء السودانية.. وذلك يدل فعلا على عمق علاقات البلدين وحرص الجميع على تطويرها والدفع بها نحو أفاق أوسع .

من جانبه أشاد العميد ركن موسى عمر محمذ بدعم الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنساني وثمن غاليا دعم سموها لأهل السودان ومساعداتها المتَواصلة.

كما أشاد مدير عام الطيران المدني بدعم ومساندة سموها لشعب السودان.. وقال إن السودان حكومة وشعبا يقدر مساهمات الشيخة فاطمة بنت مبارك وان ذلك ليس بغريب على سموها وعلى الإمارات التي ظلت علاقاتها مع السودان متميزة .

الخرطوم21-4-2020م(سونا)

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