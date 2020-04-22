حميدتي أمل السودان هاشتاق بمواقع التواصل الاجتماعي





أطلقت مجموعة(كلنا حميدتي) هاشتاقا تحت عنوان حميدتي-امل-السودان في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلقت المجموعة مُمثلة في رئيسها محمد التوم الشبلي وجميع لجانها الهاشتاق استمرارًا منها في دعم شخصية تُمثّل إشراقة الأمل لمستقبل سودان يسع الجميع بحسب المجموعة.وكشف الشبلي عن أسباب إطلاق الهاشتاق للدور الكبير الذي ظل يلعبه حميدتي وأشار إلي قبوله التحدي بتراس الالية الإقتصادية ونوه للبشريات السريعة التي ظهرت بمجرد تكليفه فضلا عن مبادرات دعمه اللامحدود في ظل استمرار تراكمات الازمة اقتصادية التي خلفها النظام السابق وأوضح أن دعم حميدتي لم يتوقف حيث قام عبر الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع لإنشاء مراكز عزل للمصابين بكورونا بجانب جهودها في خدمة وتوعية ، ومنع تفشي ” الكورونا “بالاضافة لتسيير القوافل الصحية انطلاقًا من ولاية البحر الأحمر وأكد دوره في تحقيق السلام في جنوب السودان والسودان من خلال رئاسته لوفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا.

الخرطوم : النورس نيوز

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