انطلاق الالية المشتركة بين منظومة الصناعات الدفاعية والجهاز التنفيذى للدولة





ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهورى مساء اليوم اجتماعا مشتركا ضم نائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق الركن ابراهيم جابر ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس.

واستعرض الاجتماع نموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية المقدم من نواب المدير العام ومدراء الإدارات، كما وقف على آليات الحوكمة المشتركة بين المنظومة والجهاز التنفيذى للدولة فى الولاية المالية وعمليات الاستفادة من فوائض الطاقات لاولويات الصناعة ونهضتها.

وأمن الاجتماع على نموذج عمل المنظومة الحالى وخطتها الرامية للنهضة الصناعية وطرح مؤسساتها ذات الطابع المدنى للمساهمة العامة فى دفع الاقتصاد الوطنى، فضلا عن تطوير وتعزيز فرص المشاركة مع القطاع الخاص.

سونا

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