الحكومة تقرر تزويد كل محطات الخرطوم بالوقود وتجري تعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو





قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام ان الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء الذى عقد الأربعاء بالقصر الجمهوري أجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو .

وأشار وزير الثقافة الاعلام فى تصريحات صحفية ان الاجتماع المشترك أشاد بالدور الذى تضطلع به لجنة إزالة التمكين فى هذه المرحلة.

الي ذلك قال وزير الثقافة والإعلام ان الاجتماع المشترك استعرض موقف الوقود فى البلاد خاصة تكدس المركبات بمحطات الوقود ، موضحا أن الاجتماع أخذ علما بقرار إلغاء تخصيص محطات الوقود فى هذه المرحلة وسيتم تزويد كل محطات الوقود فى العاصمة بالمواد البترولية لإنهاء التكدس.

الخرطوم 22-4-2020 (سونا)

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