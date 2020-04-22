النيلين
سياسية

فيديو.. ثوار منطقة صابرين: قحاتة كضابين جارين وراء التمكين، ثورة.. تسقط حكومة حمدوك

1

كشف مقطع فيديو قصير يوم الأربعاء، عن هتافات مواطنين في مظاهرة بالخرطوم ضاق بهم الحال في صفوف العيش والغاز، عنوان الفشل الغير مسبوق لحكومة الحرية والتغيير “الإئتلاف الحاكم في السودان” .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر النيلين كان الهتاف البارز (قحاتة كضابين، ثورة، جارين وراء التمكين، وينو الدقيق وينو ثورة)، ويقول متحدث بالفيديو (منطقة صابرين ، 22 أبريل ، كسر الحظر، نطالب بإسقاط حكومة حمدوك، وسط هتاف جبناه فزع بقي لينا وجع، دقيق مافي عيش مافي، بنزين مافي، جاز مافي، غاز مافي).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

ثوار مدينة صابرين

ثوار منطقة صابرين: قحاتة كضابين جارين وراء التمكين… تسقط حكومة حمدوك

Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Woensdag 22 april 2020

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


1 تعليق

توفيق بدوي 2020/04/23 at 12:02 ص

شكرا حمدوك باسط الحريات..التظاهر السلمي حق اساسي ..لن تقتل ثلث الشعب و لو بفتوى لأنك مسلم..

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها