فيديو.. ثوار منطقة صابرين: قحاتة كضابين جارين وراء التمكين، ثورة.. تسقط حكومة حمدوك





كشف مقطع فيديو قصير يوم الأربعاء، عن هتافات مواطنين في مظاهرة بالخرطوم ضاق بهم الحال في صفوف العيش والغاز، عنوان الفشل الغير مسبوق لحكومة الحرية والتغيير “الإئتلاف الحاكم في السودان” .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر النيلين كان الهتاف البارز (قحاتة كضابين، ثورة، جارين وراء التمكين، وينو الدقيق وينو ثورة)، ويقول متحدث بالفيديو (منطقة صابرين ، 22 أبريل ، كسر الحظر، نطالب بإسقاط حكومة حمدوك، وسط هتاف جبناه فزع بقي لينا وجع، دقيق مافي عيش مافي، بنزين مافي، جاز مافي، غاز مافي).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

ثوار مدينة صابرين ثوار منطقة صابرين: قحاتة كضابين جارين وراء التمكين… تسقط حكومة حمدوك Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Woensdag 22 april 2020

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