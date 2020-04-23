نبيل أديب يترافع لصالح شركة في مواجهة لجنة تفكيك التمكين





علمت مصادر ان الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق، في فض الإعتصام يتولى الدفاع عن شركة طالتها قرارات لجنة تفكيك التمكين ويعتقد على نحو واسع ان الشركة على علاقة بأحد اشقاء المخلوع وتقدم نبيل بمرافعة إلى لجنة الاستئناف في مواجهة قرارات لجنة التفكيك.

وبحسب صحيفة الوطن، طعن أديب حسب مستندات الاستئناف ،في القرار الذي استهدف شركة ايرو العالمية الإنشاءات العالمية داعياً إلى قبول الطعن في قرار لجنة تفكيك التمكين وقال إن القرار شكلاً لم يبلغ لموكله الا بعد سريان القيد الزمني. هذا وقد استنكر مراقبون ترافع المحامي نبيل المقرب من قوى الحرية والتغيير في مواجهة لجنة التفكيك وترؤسه في ذات الوقت لجنة التحقيق في فض الإعتصام واعتبروا الأمر تضارب مصالح وانتقدوا الخطوة بشدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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