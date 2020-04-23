مناع: الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار





اعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد عن استرداد الآلاف من الاسهم التجارية تتبع لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة عضو النظام البائد.

وقال عضو اللجنة صلاح مناع فى مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال مساء الخميس بالقصر الجمهوري ان الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من 2مليار دولار ،معلنا عن جملة الأموال المصادرة والمستردة من عبد الباسط حمزة تبلغ مليار و200 مليون دولار.

واعلن مناع استرداد 30مليون سهم من شركة لاريكوم في شركة (MTN) ووجهت اللجنة ديوان المراجع القومي بمراجعة حسابات شركة (MTN) لتنفيذ القرار.

وقال ان اللجنة استردت 31% من فندق السلام روتانا من اسهم شركة زوايا المستقبل التي تتبع لعبدالباسط إضافة إلى استرداد عدد 2143 سهم من شركة الزوايا من أسهم شركة (MZK) للمجمعات التسويقية المحدودة، و2440من مجموعة الزوايا لصالح المالية ،و383الف سهم من عبدالباسط حمزة لصالح الدولة معلناً عن استراد فندق قصر الصداقة وما جاوره من مباني ومساحات.

الخرطوم 23-4-2020(سونا)

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