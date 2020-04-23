لجنة إزالة التمكين تسترد 79 عقارا من رموز النظام البائد





كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال عن استرداد 79 عقارا من رموز النظام البائد ، وبلغت المساحة الكليه لها 35 مليون و 411 الف و114 متر مربع . وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع اللجنة برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين انه تم استرداد عقارات من شركة زادنا بلغت مساحاتها ما يفوق 56 ألف متر مربع. موضحا أن الاسترداد يعني أن السودان أصبح شريكا في تلك المؤسسات. وأضاف أنه تم استرداد 24 قطعة أرض تخص الحاج عطا المنان، بلغت مساحاتها 181 الف و207 متراً مربعاً وقررت ، استرداد ست قطع أرض من عبدالباسط حمزة، بلغت مساحاتها مليونين و883 الف مترا مربعا واضاف لقد استردت اللجنة خمس قطع أراضي من شركة طريق دنقلا أرقين التى يمتلكها عبد الباسط حمزة بلغت مساحاتها 14 مليونا متر مربع وأعلنت اللجنة استرداد 30 مليونا سهم من شركة لاري كوم في شركة أم تي أن وأعلن وجدي عن استرداد مليونين و400 ألف سهم من مجموعة الزوايا لصالح وزارة المالية وقال وجدي إن اللجنة استردت 13 عقارا من منظمة الدعوة الإسلامية، وعقارا واحدا من مؤسسة القدس، فضلاً عن 5 عقارات من هيئة الدعوة الإسلامية وتحويل هذه العقارات لصالح هيئة الأوقاف . واضاف وجدي ان اللجنة قررت تسجيل الأسهم التي تم استردادها بإسم وزارة المالية، ووجهت المراجع القومي بالشروع فوراً في مراجعة حسابات شركة MTN وأكد أن كل الذين نزعت منهم هذه العقارات منحوا الفرصة الكافية لتبيان مصدر هذه الاموال ولكنهم فشلوا فى ذلك.

الخرطوم فى 23-4-2020 ( سونا )

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