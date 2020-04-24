77% يتنبأون بنجاح القائد حميدتي وفق إستفتاء أجراه الإعلامي حازم حلمي بمشاركة 40000 شخص

قال الإعلامي السوداني حازم حلمي فجر الجمعة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (نتيجة الإستفتاء الأخير بصفحتي الذي شارك فيه 40 الف صوت مجموع الأصوات وكان 77% منهم يتنبأ بنجاح حميدتي في الألية الإقتصادية و 23 % بأنه لن ينجح).
وأضاف حلمي (شكراً للمشاركة وصوتكم مهم)، ونشر الصورة أدناه من نتيجة الإستطلاع.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
ومن تكون أنت؟؟؟؟؟؟يا حامل الحقائب!!!! ومن الذى يثق في أرقامك؟؟؟ ومن الذى فوضك لأداء هذه المهمة الإحصائية؟؟؟؟هل هذا إستفتاء أم فوضى عارمة بحق الشعب السوداني المغلوب على أمره؟؟؟؟؟؟؟ وهل بمقدورك ترك السلفى وبذل الجهد في إستطلاع الرأى العام للشعب المقدر ب40 مليون نسمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟