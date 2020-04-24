الصحة:تسجيل 12 حالة اصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا





اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (١٢) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة حالتين وفاة ،كما توفت إحدي الحالات التي سجلت يوم أمس.

و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الخميس الموافق ٢٣/ أبريل/٢٠٢٠م ، علمآ بأن الحالات والوفيات الجديدة قد (سجلت) في ولاية الخرطوم.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس بالبلاد منذ بداية الوباء الي (١٧٤) حالة، متضمنة (١٦) حالة وفاة.

واكدت لوزارة ان المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة .

وتجدر الاشارة الى ان اجمالى الحالات التي تماثلت للشفاء (١٤) حالة.

م شددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة. مشيرة إلي متابعة تحديث الحالات اليومي عبر صفحة الوزارة الرسمية.

سونا

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