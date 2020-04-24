لقاء مرتقب بين الإمام الصادق وحمدوك





كشفت نائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أجرى اتصالا امي بزعيم حزب الأمة الصادق المهدي حول إعلان حزبه تجميد نشاطه داخل قوى التغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية . وأوضحت مريم في تصريحات صحفية على هامش اجتماع كتلة نداء السودان بالخرطوم لمناقشة المسألة الطارئة التي أحدثها حزب الامة بتجميد نشاطه داخل قوى التغيير مساء الأربعاء أن ” المهدي أرسل رؤية حزبه حول إصلاح قوى التغيير الى حمدوك واتوقع انعقاد اجتماع بينهما خلال ساعات “. واستبعدت مريم إنسحاب حزبها من قوى التغيير وقالت إن ” حزب الأمة من مؤسسي قوى التغيير وهو لايطعن من الظهر ولامفارق للصفوف ولاعودة الى قوى الردة، ماحدث خطوة شجاعة وصرخة داوية لمعالجة الخلل في قوى التغيير “. وتابعت مريم ” حزب الأمة صاحب دور تاريخي في الاستقلال والسودنة ونحن اطلقنا مبادرتنا في هذا الوقت قبل أن ينزلق الوضع الى درك أسفل سيما مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية . وأضافت حزب الأمة مكون أساسي لقوى التغيير وسنعمل على إصلاحها ولانبارحها وسندعم حكومتنا الانتقالية وأردفت ” نحنا دقينا النقارة عشان نلفت الانتباه للخلل “. وابانت مريم ان حزب الامة ظل طيلة الشهرين الماضيين ينادي بالتطوير للمرحلة الانتقالية خاصة تقسيم المهام داخل المجلس المركزي موضحة أنها ممثلة الحزب داخل المجلس المركزي مع صلاح مناع مساعد رئيس حزب الامة . وذكرت مريم بحسب صحيفة صوت الأمة أن قوى التغيير تحتاج الى اعادة التوازن ووصفت حزب الامة بالعريق جدا داعية إلى منح الفرصة لبعض الاطراف الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي تعرضت الى الاقصاء الكامل. وقالت إن المأمول كان عقد مؤتمر تأسيسي لتطوير قوى التغيير والمجلس المركزي الذي يضم 24 مقعدا لكن الامور لم تمضي كما هو مخطط له وحدثت ردة ومضت الى الاعوجاج .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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