تسجيل حالتين إصابة بكورونا بالقضارف





أعلن الناطق الرسمي بإسم حكومة القضارف، عبد الوهاب إبراهيم، عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بمرض كورونا بالقرية (16) بمحلية الفاو بالقضارف عن طريق المخالطة، بعد تسجيل حالة وفاة قبل أيام بذات المنطقة، وقال إبراهيم ل_(إذاعة القصارف) اليوم الجمعة، إنه وبإعلان هذه الحالات تدخل الولاية مرحلة الخطر الذي يتطلب من الجميع التعامل بمسؤولية ووعي، لتجنب انتشار المرض.

وكشفت د. أميرة هاشم القدال، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية أن حالتي الإصابة بكورونا سجلت بالقرية 16 بالفاو، ودعت المواطنين إلى أهمية الالتزام الصارم بقرارات السلطات فيما يلي الحد من كورونا.

وشرعت السلطات الصحية بقفل منطقه القرية 16، إلى جانب الإجراءات الصحية الأخرى.

وكانت بلدية القضارف قد أصدرت أمرا محليا بتوجيه المساجد بعدم إقامة صلاة التراويح لحين اشعار آخر.

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