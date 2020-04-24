تسجيل حالتين إصابة بكورونا بالقضارف

أعلن الناطق الرسمي بإسم حكومة القضارف، عبد الوهاب إبراهيم، عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بمرض كورونا بالقرية (16) بمحلية الفاو بالقضارف عن طريق المخالطة، بعد تسجيل حالة وفاة قبل أيام بذات المنطقة، وقال إبراهيم ل_(إذاعة القصارف) اليوم الجمعة، إنه وبإعلان هذه الحالات تدخل الولاية مرحلة الخطر الذي يتطلب من الجميع التعامل بمسؤولية ووعي، لتجنب انتشار المرض.
وكشفت د. أميرة هاشم القدال، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية أن حالتي الإصابة بكورونا سجلت بالقرية 16 بالفاو، ودعت المواطنين إلى أهمية الالتزام الصارم بقرارات السلطات فيما يلي الحد من كورونا.
وشرعت السلطات الصحية بقفل منطقه القرية 16، إلى جانب الإجراءات الصحية الأخرى.
وكانت بلدية القضارف قد أصدرت أمرا محليا بتوجيه المساجد بعدم إقامة صلاة التراويح لحين اشعار آخر.
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1 تعليق
بعيدا عن السياسة قريبا من القانون:
تجب مقاضاة ومحاكمة وزير الصحة ومدير الوبائيات بوزارة الصحة والجهات المختصة بتهمة (القتل العمد) لسماحهم بتسرب المشتبهين وعددهم أكثر من 3000 من المطار والمنافذ والمعابر إلى كل أنحاء السودان وإعطائهم فترة طافية للمخالطة وفترة كافية لحضانة الفيروس وإستجلاب جثة مصابة من أوروبا ثم بدء الاجراءات التحوطية (بعد) كل ذلك.
وتجب محاكمة الهاربين من العزل أصيبوا أم لم يصابوا بالكورونا ويجب محاكمة كل من يثبت تستره على أي حالة اشتباه قادمة من الخارج بتهمة القتل العمد المادة 130 ق ج.
ويجب محاكمة وزير الإعلام لقوله إن السودان ليس في مرحلة خطر وذلك بمناسبة إحضار جثمان الطبيب المرحوم من لندن وبعد تسجيل إصابات في الخرطوم..
نحنا شعب ما بنجي إلا بالأسلوب ده وكمان الحكومة برضو حتجي بالأسلوب ده اللي هو القانون.