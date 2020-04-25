منظومة الصناعات الدفاعية في السودان توجه كل إمكانياتها لمجابهة “كورونا”





اكد مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس، وضع كل إمكانيات المنظومة في التصدي لوباء “كورونا”، وأمن على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وزار وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم وعدد من القيادات من وزارات ووحدات مختلفة مقر المنظومة في إطار التنسيق لمجابهة الوباء.

ورحب ميرغني إدريس بالزيارة، وأوضح أن المنظومة أوقفت العمل التقليدي الروتيني منذ ثلاثة أسابيع، ومنذ يناير الماضي وجهت كل الإمكانيات والقدرات والإبتكارات والإمكانيات الفنية والبشرية لمجابهة “كورونا”، وأشار لوجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهندس اتيحت لهم معارف وإمكانيات، كلها توجه للتصدي للجائحة.

ونوه إلى أهمية وجود تنسيق عالي وآلية يومية لتوجيه القدرات الكبيرة لتكون النتيجة كبيرة، ونبه لحوجة الدولة إلى الإمكانيات والقدرات الداخلية المحلية، وشدد على إمكانية الإنتاج وتوفير الاحتياجات داخلياً، ووصفه بالتحدي الحالي.

وقال إدريس إن الحديث ليس عن جوانب مادية، وأكد أن المنظومة غنية ولديها إمكانيات كبيرة ومصادر دخل كثيرة، وأشار إلى سعيهم لتوفير أشياء داخلية تعين الدولة لمواجهة الجائحة. ودعا للتكاتف لاحتواء الجائحة، وعبر عن ثقته في الطواقم الطبية والعسكرية. وأكد أنها قدرات دولة وتوجه لأعمال الدولة.

وأشار إدريس إلى أهمية التنسيق والعمل الميداني في كل الاعمال المطلوبة. وحيا “الجيش الأبيض” الذي يعمل في ظروف استثنائية وإمكانيات شحيحة وتعقيدات، وأكد أنه بالإرادة والعزيمة والشخصية السودانية الصلبة يتم تجاوز المحنة، وحيا “الجيش الاخضر” و”الجيش الازرق” الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية

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