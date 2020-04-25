اردول يصدر قرارا بانهاء خدمة مشرف اسواق ولاية كسلا





اصدر الاستاذ مبارك عبد الرحمن اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية قرارا قضى بانهاء خدمة مشرف اسواق كسلا السيد عادل التجاني محمد.

واشار القرار على ان هذا الاجراء جاء عملا باحكام لائحة تاسيس الشركة السودانية وتاسيسا علي موافقة السيد وزير الطاقة والتعدين بتاريخ ٢١ -٤ -٢٠٢٠ وبناء علي توصية المدير العام المكلف ج.م هاشم الطيب فضل السيد

واوضح القرار انه وبناء على ما تقدم فقد تقرر انهاء خدمة السيد عادل التجاني محمد مشرف اسواق ولاية كسلا، داعيا الجهات ذات الصلة الى تنفيذ اجراءات التسليم حسب وفقا لماورد.

سونا

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