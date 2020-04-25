حزب المؤتمر السوداني يدشن حملة لمجابهة كورونا





دشن حزب المؤتمر السوداني فرعية الفولة بولاية غرب كردفان وبمشاركة عدد من أعضاء الحزب حملة الوقاية والتوعية لمجابهة فيروس كورونا بإشراف الأمين العام للحزب بالفرعية الأستاذ محمد محمد أحمد المليح والأمين السياسي بالفرعية الأستاذ ابوعبيدة محمد حمدان ومشاركة بعض القيادات وعضوية مؤتمر الطلاب المستقلين وعدد من النشطاء.

وقد قام الحزب بتوزيع معقمات يدوية بالسوق المركزي الفولة وملصقات في الاماكن العامة ذات الازدحام وعلي عدد من المواطنين بالسوق الكبير ، بجانب توزيع عدد من الملصقات في أماكن التجمعات بالمدينة.

واوضح الاستاذ محمد محمد أحمد المليح الامين العام للحزب بالفرعية أن مبادرة الحزب لمكافحة جائحة كورونا تهدف لتقديم الإرشادات التوعوية وكيفية استخدام المعقم اليدوي ووعد بتوفير كميات من المعقمات اليدوية، مؤكدا استمرار الحملة خلال الايام القادمة ضمن المبادرات التي تبنتها العديد من الجهات.

هذا وقد سجل الحزب زيارة لسجن الفولة وسلم كمية من المعقمات اليدوية لإدارة السجن لتوزيعها على السجناء وسط حفاوة كبيرة من أفراد شرطة السجون.

سونا

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