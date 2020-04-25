البرهان: المؤتمر الوطني المحلول يُحاول إثارة الفتنة وسط القوات النظامية





أتهم رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصر النظام البائد بالسعي لوضع العراقيل أمام الثورة ومحاولة بذر الفتنة بين القوات المسلحة وقوى الثورة.

وقال البرهان في برنامج “حوار البناء الوطني” الذي أجراه التلفزيون القومي مساء يوم السبت أن المؤتمر الوطني المحلول والنظام البائد هو المتضرر الوحيد من الثورة والمعوق الأول لأهدافها ويحاول أن يوقع الفتنة بين مكونات الثورة .

وأضاف “نقول إن القوات المسلحة لن ترضخ ولن تستجيب ولن تحنث عن القسم الذي أدته بحماية ثورة الشعب السوداني ”.

وزاد البرهان قائلا “كل ما يظهر تقارب بين القوات المسلحة وقوى الثورة تنشط الشائعات بأن هنالك انقلاب وذلك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ”.

واكد رئيس مجلس السيادة أن الفترة القادمة ستشهد القبض على الهاربين والذين يعلمون من أجل تقويض الثورة.

وقال أن الشعب السوداني هو من صنع التغيير وهو قادر على حراسته وأضاف “نحن رهن إشارة الشعب ونمتثل بأمره” .

الخرطوم في 25-4-2020م (سونا)

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