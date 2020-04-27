حميدتي ل(أول النهار): الحديث عن بيع ميناء بورتسودان (كذب) وعار من الصحة





أبدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة –رئيس لجنة الطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي استغرابه واندهاشه،لما نشر في المواقع ووسائل التواصل الإجتماعي عن بيع الحكومة لميناء بورتسودان .

وقال دقلو في تصريح خاص ل(أول النهار) ان كل ما كتب في هذا الشأن كذب وأخبار مغرضة عارية من الصحة.. وانه شخصيا لم يسمع بها الا من خلال الميديا .

وأضاف دقلو أن اهتمامه الأن وشغله الشاغل هو حل المشاكل الاقتصادية العالقة وتوفير الإحتياجات المهمة للمواطن السوداني ,مؤكدا ان قبوله لرئاسة اللجنة الإقتصادية من أجل أن يعيش المواطن حياة كريمة بعيداً عن المعاناة اليومية.

وهنأ دقلو في خاتمة حديثة الشعب السوداني بشهر رمضان المعظم داعياً المواطنين الي اخد الحيطة والحذر من أجل سلامتهم في ظل تفشي فايروس كرونا متمنيا السلامة للجميع مترحما علي شهداء الجائحة،متمنيا عاجل الشفاء للمرضي المصابين.

خاص(أول النهار):مشاعر عثمان

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