إعفاء و تعيين 6 من المديرين التنفيذيين بمحليات ولاية الخرطوم السبع





أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، قرارًا قضى بإعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين بمحليات الولاية السبع.

وتم تعيين مصطفى دفع الله مديراً تنفيذياً لمحليةَ الخرطوم، وأحمد السماني عبدالرازق لمحلية أم درمان، بالإضافة إلى عبدالمنعم عمر أحمد لمحلية بحري، و عمادالدين خضر محمد لمحلية جبل أولياء، فضلاً عن الهادي عبدالسيد إبراهيم لمحلية كرري، وعلي أحمد الشيخ لمحلية شرق النيل، ورابح أحمد حامد لمحلية أمبدة.

صحيفة السوداني

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