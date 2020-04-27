فيديو.. وزير الإعلام: قلقون من تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.. توزيع دعم اجتماعي ل(560000) أسرة متعففة بالخرطوم





عبر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح عن قلقه من تزايد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد التي شملت حتى الآن تسع ولايات بمعنى نصف ولايات السودان .

واشار في تصريح صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء مساء الإثنين عقب اجتماع لجنة الطوارئ الصحية إلى أن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات هي الخرطوم والنيل الأبيض والقضارف وسنار والجزيرة والبحر الأحمر وشرق ووسط دارفور ونهر النيل مما ينذر بخطر الإنتشار ويتطلب اتخاذ مزيد من التحوطات .

واضاف الوزير أن اللجنة استمعت الى عدد من التقارير منها تقرير وزارة الصحة حيث تم تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل (حالة وفاة واحدة) وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى ( 275) حالة، متضمنة (22) وفاة، وارتفع العدد الكلي للمتعافين الى (21).

وحيّا صالح الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل داعياً إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى نتجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات

وأبان الوزير أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم إلتزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به الحركة داخل الأحياء وللأغراض الضرورية واضاف أنه قد صدر توجيه بالحسم وايقاف كافة وسائل المواصلات بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

وأكد الوزير تحسن توفر المواد التموينية خاصة الدقيق في الأفران والوقود قائلاً إن نشاط توزيع السلع والدعم الاجتماعي سيزداد اعتباراً من يوم الثلاثاء مع البدء في توزيع الدعم الاجتماعي ل(560000) أسرة متعففة تصنف في الفئة (ج) بكل محليات ولاية الخرطوم.

سونا

التصريح الصحفي لوزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، اليوم الإثنين 27 ابريل 2020 التصريح الصحفي لوزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، اليوم الإثنين 27 ابريل 2020#سونا #السودان Geplaatst door Sudan News Agency op Maandag 27 april 2020

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