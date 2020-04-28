بعد اتهامه من مرتادي فيسبوك بالكذب حول واقعة زوجة الوزير.. ذو النون يقول: إحتراما لإسلوب دكتور أكرم المحترم سنصمت وندعم





أثار إتهام الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون لوزير الصحة السوداني بأنه قام بإدخال زوجته ضمن طائرة المساعدات الإماراتية التي وصلت في الأيام الماضية، رغم قرار الحظر الشامل بالخرطوم، ووجود ألاف العالقين السودانيين في الخارج، إنتشاراً واسعاً، وأعلنت زوجة الدكتور أكرم عبر صحيفة سودانية بأنها موجودة في القاهرة مما جعل مرتادي التواصل يشنون هجوما على عثمان ذو النون ويصفونه بالكاذب.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي يوم الإثنين تصريح منسوب لوزير الصحة الدكتور اكرم التوم بحسب متابعة كوش نيوز (لن اقاضي ذو النون فلا املك زمنا لهذا كل وقتي وطاقتي الان مبذولة بالكامل لمحاربة جائحة الكورونا بالبلاد حفظ الله شعبي من كل سوء).

وكتب الناشط السياسي عثمان ذو النون فجر الثلاثاء على حسابه بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (بالنسبة لدكتور أكرم … إحتراما لإسلوبه المحترم .. سنصمت … وندعم إلي أن تنتهي الأزمة … يظل أكرم أفضل السيئين ويعمل في أسوأ ظروف .. ندعم الآن … ونتصادم لاحقا).

ووصف المتابعون على فيسبوك أن منشور عثمان يعتبر إعتذار غير مباشر عن الخطأ الذي إرتكبه بنشر أخبار كاذبة عن زوجة الدكتور أكرم علي، وزير الصحة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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