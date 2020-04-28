بالفيديو.. حمدوك: السودان أصلاً تحت وصاية الأمم المتحدة ونحاول إخراجه منها





قطع رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، بأن طلب الحكومة الانتقالية من الأمم المتحدة مساعدة السودان بموجب الفصل السادس لا تعني باي حال من الأحول وضع البلاد تحت الوصاية الدولية.

وقال حمدوك في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: “مسألة غريبة جداً أن نسمع أننا وضعنا البلاد تحت الوصاية الدولية وأصلاً السودان اليوم هو تحت وصاية الأمم المتحدة ونحاول اخراجه من هذه المسألة من الفصل السابع إلى الفصل السادس”.

وراهن حمدوك على وعي الشعب السوداني ومعرفته وتمييزه لما وصفها بالأخبار ذات الغرض والشائعات ونوه إلى أنه مقصود منها النيل الثورة العظيمة، وقال “لكنا متأكدين تماماً أن الشعب السوداني واعي ومحصن تماماً ضد الأخبار ذات الغرض والتي يقصد بها النيل من هذه الثورة العظيمة”.

وأشار حمدوك إلى وجود الأمم المتحدة في البلاد منذ أكثر من “10” سنوات، ونوه إلى أن السودان يُدار حالياً من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع وقال “ما فعلناه طلعنا السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس وهذا يتيح للدولة السودانية أن تطلب من الأمم المتحدة ما يمكن أن يُنفذ في السودان بإرادة سودانية وليست بإملاء من الأمم المتحدة “.

وأضاف “طلبنا من الأمم المتحدة أن ُتساعدنا بموجب الفصل السادس وهو يأتى بتوافق معنا ونحنا من سنُملي عليها وليس العكس”.

وأكد حمدوك أن الفصل السادس يُتيح للبلاد التعامل في القضايا المعنية مع الخبراء دون وجود عسكري في مجالات تريدها الحكومة .

وأشار إلى أن الحكومة تسعي لخروج الأمم المتحدة من الفصل السابع من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان إلى الفصل السادس لتقدم مساعدات لكل البلاد قضايا الإنتقال ونقل تجارب دول أخرى تتعلق بالمؤتمر الدستوري والانتخابات، وأشار إلى أنها عملية معقدة ومُكلفة ويمكن أن تساعد الأمم المتحدة في هذه الجوانب، أشار إلى تعقيدات ملف السلام والقضايا المُرتبطة بالنازحين واللاجئين في المعسكرات وقال “هذا مجال ضخم تحتاج في البلاد إلى إمكانيات وقدرات الأمم المتحدة”.

الخرطوم: باج نيوز

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