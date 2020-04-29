ازالة التمكين تعلن: عصابة من أبناء “عبد الباسط حمزة” تسطو على مزرعة مصادرة من والدهم وتنهب سيارات وتلوذ بالفرار





أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان فجر الأربعاء في تعميم صحفي (في سلوك إجرامي خطير سطت عصابة مسلحة بقيادة محمد عبدالباسط حمزة وحمزة عبدالباسط حمزة على المزرعة المستردة لصالح الدولة من عبدالباسط حمزة والواقعة بمنطقة حلة كوكو، وقاموا بنهب سيارات كانت موجودة في المزرعة ولاذوا بالفرار بعد أن هاجموا قوات الحراسة المتواجدة هناك وقاموا بضربهم).

وأضافت اللجنة بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (نؤكد في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بأن هذا الأمر سيتم التعامل معه بحسم ووفق الصرامة المطلوبة، وأن عمليات البحث عن المتهمين تجري الآن بمعاونة الأجهزة المختصة للقبض عليهم حتى تتم محاسبتهم على هذه الجريمة الشنعاء).

الخرطوم (كوش نيوز)

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