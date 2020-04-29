وزير العدل : إجراءات لجنة إزالة التمكين بمصادرة ممتلكات رموز النظام السابق قانونية وسليمة





‏حسم وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري الجدل حول عدم سلامة وقانونية إجراءات لجنة إزالة التمكين بمصادرة ممتلكات رموز النظام السابق

وقال عبد الباري في تغريدة على حسابه في تويتر يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة “مصادرة” أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها ‏”ملكية خاصة.” هذه الأموال ليست “أموالاً أو ملكية خاصة،” وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها واضاف نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد وانهم يستندون في ذلك على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنيت عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين.

واشار عبد الباري الى ان قادة الحكومة السابقة المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية،وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين مؤكدا ان هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء. واضاف ان النائب العام اكمل الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا.

الخرطوم : انتصار

صحيفة أول النهار

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