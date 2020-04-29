ابتدره تجمع المهنيين السودانيين .. “اسأل التجمع” برنامج تفاعلي للإجابة عن استفسارات المواطنين





ابتدر تجمع المهنيين السودانيين برنامجاً تفاعلياً عبر صفحته بالفيسبوك يجيب فيه عن أسئلة المتداخلين حول قضايا المرحلة، وقال التجمع: “إنه سيتم تحديد موضوع لكل حلقةٍ”. ويستهل التجمع هذه اللقاءات المباشرة بالتعريف والتوعية بمعضلة العصر “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، وأوضح مخاطبة المواطنين “أن هذه اللقاءات ستكون بصورة دورية للإجابة عن كل استفساراتكم وأسئلتكم”. سيكون اللقاء الأول عبر البث المباشر بحسب صحيفة التحرير، في الساعة العاشرة (بتوقيت السودان) اليوم الأربعاء(29 أبريل 2020 م).

الخرطوم: (كوش نيوز)

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