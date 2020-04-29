قرار بإعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب





اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم استنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩م، وقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال رقم (124)لسنة 2020م، وبناءً علي توصية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ، أصدر قرارا بإعفاء السيد/حمزة إبراهيم حمزة من وظيفة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب .

ووجه القرار وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الاخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سونا

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