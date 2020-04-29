الحكومة: الوضع خطر والحظر الشامل غير مطبق





وصفت الحكومة الوضع الحالي بـ”الخطر” وفق زيادة الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات بثها تلفزيون السودان الأربعاء، إن تقارير أوضاع الحظر بمعناه الشامل غير مطبقة، ولفت إلى ازدياد حركة الأشخاص في شهر رمضان.

وأكد فيصل، وجود حركة كبيرة في العاصمة وعودة بائعات الشاي للعمل وفتح محطات الوقود، علاوة على ظهور عمليات تخزين وبيع للبنزين. وقال، إن الصورة غير مرضية وقد تضطر لإتخاذ إجراءات إضافية.

وأضاف: ” رهاننا على وعي المواطن ولا يزال”. وذكر فيصل، ان الحركة داخل الكباري منضبطة وفقا للإذونات، بيد أن هنالك حركة داخل المدن طوال اليوم خاصة في المساء. ووصف أرقام الإصابات بالمرعبة، وقال” الأرقام مرعبة ومخيفة والإصابات امتدت إلى 10 ولايات ومن الممكن ان تتضاعف”. وأكد ان هناك مراجعات في أمر الوقود، بينما تظل الخدمة متوفرة للكودار الطبية والأمنية وشاحنات إيصال المواد الغذائية. وقال فيصل، ليس هنالك مشكلة في الخبز أو الغاز لكن ربما مشكلة في التوزيع أو تهريب.

صحيفة السوداني

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