حمدوك يصدر قراراً باعادة مفصولين عددهم (1135) لسودانير وتحسين معاش آخرين





اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وبناءً علي توصية لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة التي نصت على إعادة المفصولين من شركة الخطوط الجوية السودانية منذ يونيو 1989م وحتي ديسمبر 2018م وذلك وفقا للأتي:

1-إعادة المفصولين الواردة أسمائهم بالكشف رقم (1) للخدمة وإلحاقهم بزملائهم الذين مازالوا بالخدمة وعددهم (1135).

2-تحسين معاش المذكورين بالكشف رقم (2) أسوة بزملائهم في الخدمة وعددهم (649).

3-ترفيع الدرجات الوظيفية لعدد (375).

ووجه القرار وزارات (المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والبنى التحتية والنقل) والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم 29-4-2020(سونا)

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