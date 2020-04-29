وزير الصحة السوداني: إعادة العالقين غير ممكنة حاليا





أطلقت الحكومة تحذيرا بشأن الأوضاع بصورة عامة وفق انتشار الإصابات بوباء كورونا، وقالت إنها غير مرضية وتضطر لإتخاذ إجراءات إضافية.

وقال المتحدث بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية على تلفزيون السودان الأربعاء، إن الأوضاع بصورة عامة غير مرضية.

من جانبه قال وزير الصحة د. أكرم التوم، إن إعادة العالقين مسؤولية تخضع للدراسة، مؤكداً ان العمل جاري الآن على حصرهم.

وأضاف” لن نتوقف عن دراسة وكيفية إعادة العالقين والعزل والحجر الصحي لهم لكن ذلك بعد انخفاض الإصابات”.

ونبه إلى عدم رفع الحظر إلا عقب انخفاض الإصابات، وقال إن ارجاع العالقين مسؤولية “وفي حالة عدم انخفاض أعداد الإصابات لن نتحمل مسؤولية إرجاع أي سوداني لعدم مقدرتنا على تحمل تلك المسؤولية”.

الخرطوم – السوداني

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