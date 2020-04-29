وزير الصحة السوداني: إعادة العالقين غير ممكنة حاليا

أطلقت الحكومة تحذيرا بشأن الأوضاع بصورة عامة وفق انتشار الإصابات بوباء كورونا، وقالت إنها غير مرضية وتضطر لإتخاذ إجراءات إضافية.
وقال المتحدث بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية على تلفزيون السودان الأربعاء، إن الأوضاع بصورة عامة غير مرضية.
من جانبه قال وزير الصحة د. أكرم التوم، إن إعادة العالقين مسؤولية تخضع للدراسة، مؤكداً ان العمل جاري الآن على حصرهم.
وأضاف” لن نتوقف عن دراسة وكيفية إعادة العالقين والعزل والحجر الصحي لهم لكن ذلك بعد انخفاض الإصابات”.
ونبه إلى عدم رفع الحظر إلا عقب انخفاض الإصابات، وقال إن ارجاع العالقين مسؤولية “وفي حالة عدم انخفاض أعداد الإصابات لن نتحمل مسؤولية إرجاع أي سوداني لعدم مقدرتنا على تحمل تلك المسؤولية”.
الخرطوم – السوداني
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2 تعليقان
طيب ياوزير الهنا فتحتو المطار ليه من الاول؟ وبعد ما دخلتو الناس ليه ما حجرتوهم؟ ولا دي كانت ما مسؤولياتكم؟انتم السبب الاول والأخير في دخول الكرونا للسودان وانتم افشل حكومة مرت على السودان.والله انا لو كنت في محلكم كنت تقدمت باستقالتي من بدري.
اريتك ولدى دكتور أكرم، شجاعة أدبية منقطعة النظير، شخصية قوية صادقة واقعية متفهمة لخطورة الظروف التى بها البلاد رغم تسفيه البعض لها، أخيراً وليس آخرا كاريزما طاغية.