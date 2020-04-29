علياء هارون تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة والدها ..كورونا تهدد جميع المعتقلين وكلهم يلتقون في الرياضة بما فيهم البشير





كشفت كريمة الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول د. علياء احمد هارون عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة والدها بفيروس كورونا.

وقالت علياء لصحيفة (اول النهار) إن والدها نقل إلى مستشفى الشرطة بضاحية بري بالخرطوم بعد التأكد من إصابته بالمرض، وأضافت ان النتائج الأولية للفحص لم تثبت إصابته بالكورونا وتناول مضادات حيوية على اساس انه التهاب رئوي.

وكشفت هارون عن وجود ثلاثة مناوبات وعساكر بسجن كوبر يتناوبون على حراسة والدها ربما إنتقل المرض لوالدها عن طريقهم، وقالت إن جميع المعتقلين أصبحوا مهددون بالاصابة بفيروس كورونا بعد إصابة والدها، وأوضحت انه تم حجز كل من نافع وعبد الرحيم وهارون كل في محبس انفرادي بعد أن كانوا محبوسين مع بعض، واشارت الى ان جميع المعتقلين بما فيهم البشير كانوا يلتقون في الرياضة في سجن كوبر.

وقالت طالبنا السلطات المختصة النائب العام والمجلس السيادي بتحسين السجن أو وضع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية ولكن السلطات رفضت.

وخضع هارون لثلاثة فحوصات، أثبتت اثنان من النتائج انها سلبية، بينما أكدت النتيجة الثالثة انها ايجابية

وأعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، إن سلطات سجن كوبر، أخطرت أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه

الخرطوم: أول النهار

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