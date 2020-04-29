حشد تصدر بيانا حول التدخل الأممي في السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

الحراك الشعبي الموحد

( حشد )

بيان حول التدخل الأممي في السودان

الشعب السوداني الكريم :

لازال سقوط تحالف المحاصصة مستمرا ، ولا زالت العصابة الحاكمة تمارس خيانتها لدماء شهداء الثورة وتثبت تنصلها عن واجبها تجاه الوطن ، فمع سوء الأوضاع المعيشية وإضاعة هيبة الدولة ، فقد أسقط هؤلاء هوية الأمة وسيادة الوطن بإدخالهم البلاد تحت الوصاية الدولية بموجب البند السادس والذي يخول للبعثة السياسية والأمنية الدولية المنتظرة ممارسة أدوار تمس صميم أعمال السيادة بالبلاد ..

المواطنون الأباة :

إن الحكومة الحزبية المتحالفة مع العسكر قد أنتهجت برنامجاً إقتصادياً طاحناً للطبقات الفقيرة ؛ وبرنامجاً ثقافياً مضاداً لتوجه الأغلبية المسلمة ، وبرنامجاً سياسياً ممَكِّناً لسياسة داخلية دخيلة وسياسة خارجية عميلة ، والأكثر بيانا لعمالة هذه المجموعة الحاكمة هو هذه الخطوة الهدامة التي تهدف لجعل البلاد تحت حكم بعثة متعددة الجنسيات تنفذ ولاية أمنية ووصاية سياسية شاملة على السودان ، في خرق فاضح لمبدأ السيادة يتم وفق آليات غير قانونية صادرة عن حكومة غير منتخبة وغير مخولة ..

المواطنون الشرفاء :

إن الحراك الشعبي الموحد يرفض هذه الخطوة ويحذر من عواقبها ويعتبرها مسمارا في نعش إستقلال الوطن َ ، كما أنه سيمارس حقه السياسي والدستوري في معارضتها بكافة السبل ويدعو جميع المواطنين بكافة مدن السودان للخروج والتظاهر ضد سلب سيادة البلاد وإستقلالية مؤسساتها وضد حكم هذه العصابة منزوعة الولاء لتراب هذا البلد وهزيلة الإنتماء لشعبه ..

والله الموفق

الحراك الشعبي الموحد (حشد)

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