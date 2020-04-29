المالية:سنتخذ الاجراءات القانونية حول ما اوردته قناة الجزيرة عن بيع ميناء بورتسودان





طابت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي باعتبارها الجهة المختصة (قناة الجزيرة) بتقديم إعتذار رسمي عما أوردته من خبر ،حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة تابعة لدولة عربية وأكدت في بيان لها ان ما أوردته القناةة غير صحيح يمس بمقدرات إستراتيجية مثل ميناء بورتسودان، و قالت أن ماحدث يعتبر خطأ جسيم يستدعي من (قناة الجزيرة) أن تبادر بتقديم إعتذار لتصحيح ماورد، و أعلنت

الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وقد نفت الوزارة في بيان سابق هذا الخبر جملةً وتفصيلا و اعتبرته يفتقر إلى أبجديات العمل الصحفي وهي الرجوع لنا في وزارة المالية كمصدر للخبر لبيان الحقائق وتوضيحها للرأي العام.

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