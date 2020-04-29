بالصورة: “كيس” داخل القصر الجمهوري بالسودان “يثير فضول” مواقع التواصل





أثار ” كيس خيش” بجانب أحد اعضاء الوفد الرياضي، الذي التقى بعضو مجلس السيادة صديق تاور، بالقصر الجمهوري اليوم، تندر وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

أثار ” كيس خيش” بجانب أحد اعضاء الوفد الرياضي، الذي التقى بعضو مجلس السيادة صديق تاور، بالقصر الجمهوري اليوم، تندر وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في

ولاقت الصورة انتشاراً واسعاً على صفحات وقروبات عملاق مواقع التواصل “فيسبوك”، مثيرة للتندر والتساؤل.

وكانت الصورة قد التقطت خلال تسلم عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة الطواري الصحية، صديق تاور اليوم الأربعاء، تبرع الرياضيين لدعم مكافحة كورونا بشيك بقيمة مليار جنيه سوداني.

السوداني

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