لجنة إزالة التمكين تعلن عن تسليم أبناء عبد الباسط حمزة (محمد وحمزة) أنفسهم للشرطة بعد حادثة المزرعة





أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، فجر الخميس، أن المتهمان محمد وحمزة عبدالباسط حمزة سلما نفسيهما للشرطة.

وبحسب متابعة كوش نيوز هذا نص البيان الصحفي للجنة (سلم المتهمان محمد عبدالباسط وحمزة عبدالباسط حمزة نفسيهما للشرطة صباح الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ وذلك إثر تعديهما مع آخرين على القوات الأمنية التي كانت تقوم بمهمة الحراسة لمزرعة مستردة بمنطقة حلة كوكو ونهب سيارات كانت موجودة هناك وقيادتها لمكان مجهول.

وأكد المتهمان استعدادهما للاعتراف بكل ما حدث من تعدي وسطو على مزرعة حلة كوكو المستردة والتبليغ عن من شارك معهما في هذه العملية ورد السيارات المنهوبة.

وستباشر الجهات المختصة إجراءات التحري والتحقيق حول الحادثة منذ صباح الخميس.

تؤكد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن إجراءاتها محمية بالقانون وستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه محاولة الانتقاص من هيبة اللجنة أو عدم الالتزام بقراراتها أو تعطيل عملها بأي صورة كانت. كما تؤكد اللجنة حق جميع من طاله قرار من اللجنة في الاستئناف واستيفاء كامل مراحل التظلم حتى الوصول لتأكيد أو سحب القرار.

تستمر اللجنة في عملها خلال شهر رمضان وستصدر قريباً عدداً من القرارات المهمة إنفاذاً للعدالة التي نادت بها ثورة الشعب السوداني ولرد كافة حقوقه وممتلكاته التي سلبها حفنة من اللصوص على مدى ثلاثين عاماً).

الخرطوم (كوش نيوز)

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