فيديو.. وزير الصحة السوداني يثير الدهشة بعد أن ضخم عدد المتوفين للضعف نتيجة كورونا في العالم





قال وزير الصحة السوداني د. أكرم علي في مؤتمر صحفي الأربعاء بالخرطوم أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا تجاوز نصف مليون شخص في العالم، مما أثار إستغراب ودهشة المتابعين حيث تقول الإحصائيات الدولية حتى مساء الأربعاء (المعطيات الصادرة عن موقع “Worldmeter” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس بكافة أنحاء العالم فإن عدد المتعافين سجل مليونًا و101 شخص حول العالم، فيما وصل عدد المصابين إلى 3 ملايين و219 آلاف و214 مصابًا، منهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة وحدها.

وإجمالاً، توفي أكثر من 228 ألف شخص جرّاء الإصابة بالفيروس، وفق المصدر نفسه).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :





