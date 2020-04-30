عالقو السودان في مصر: أكرم أهاننا وضلل الشعب ببيان فطير ومستفز يحمل فيه العالقين مسؤولية فشله





أصدرت لجنة العالقين السودانيين بجمهورية مصر العربية بيانا مساء الأربعاء جاء فيه (إن السيد أكرم قد ضلل الشعب. السوداني ببيان فطير ومستفز يحمل فيه العالقين مسؤلية التدهور الصحي لوزارته علي الرغم من إننا لم نحضر إلى السودان).

وقد حصلت كوش نيوز على نص البيان كاملاً كما يلي (بدأت لجنة العالقين عملها بعد أربعة خطابات ارسلتها لحكومة السودان تطالب فيها بضرورة الإجلاء. طلبت الحكومة عبر السفارة حصر وترتيب الأوضاع بغرض الإجلاء.

واليوم خاطب وزير الصحة أكرم الشعب السوداني مضللا الرأي العام عن الاخطاء التي وقع فيها بسبب إهمالة المتعمد في التعامل مع الأزمة من بدايتها وحتي اليوم وفشلها من اول يوم تحدث فيه عن وصفة لجائحة اجتاحت العالم بالصغيرة دون تعريف علمي

لقد فشل السيد أكرم في ضبط الوضع الصحي داخل البلاد في عدم إهتمامة بعملة كوزير للصحة

إن السيد أكرم قد ضلل الشعب. السوداني ببيان فطير ومستفز يحمل فية العالقين مسؤلية التدهور الصحي لوزارتة علي الرغم من إننا لم نحضر إلى السودان

إن وزير الصحة قد أهان العالقين في كل العالم وحملنا مسؤلية فشله في التعامل مع الحائحة

لقد ظل أكرم يمارس العنصرية والاحتقار تجاه العالقين من بداية الجائحة ولم يعيرنا ادني إهتمام.

تعامل أكرم مع العالقين دون المسؤلية وكأننا لسنا بشر ونحمل جوازات سودانية.

تعدى أكرم علي كل المراسلات والخطابات التي بعثتها الحكومة السودانية للعالقين.

علية قررت اللجنة الآتي:

تعليق جميع الأعمال الخاصة بالحصر ووقفه الي ان يكون هناك مايستدعي ذالك.

الاجتماع بالسفير الخميس وتقديم مذكرة فورية تطالب بتفسير ماجاء علي لسان وزير الصحة

نطالب نحن في اللجنة بضرورة الرد الفوري خلال 24 ساعة علي إستفزاز أكرم وزير الصحة.

أو التجمع أمام السفارة يوم الجمعة وإعتبار كل الاجتماعات لاغية ولاقيمة لها).

الخرطوم (كوش نيوز)

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