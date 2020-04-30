هيئة محامي دارفور تشرع في تقديم العون القانوني للقراي

أعلنت هيئة محامي دارفور شروعها في تقديم العون القانوني لمدير مركز المناهج د عمر القراي وكشفت في الوقت ذاته عن اتجاهها
لتحريك إجراءات جنائية ضد الجرائم التي تمس السلامة العامة والمرتكبة ضد القراي وقال تعميم الأمين العام للهيئة الصادق حسن القراي شخصية عامة، ويتولى وظيفة عامة، ومن حق الكافة توجيه النقد إليه من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولكن هنالك من استغل الوسائط الاعلامية لإشانة سمعته بالكذب الضار ودمغه بالمرتد الزنديق والتحريض لإهدار دمه، وحذرت الهيئة من أسمتهم بالمغرر بهم من مغبة الإنسياق خلف الحملة الكيدية التجريمية بإسم الدين ضد د/ القراي، وأكدت أن من يقف خلف تلك الحملة خلفها دعاة الفتنة الجنائية والمتاجرة بالدين لدفع المغرر بهم بإسم الدين والجهاد لإهدار دم الدكتور عمر القراي.
الخرطوم:سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
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2 تعليقان
خسئتم يا زناديق .. القراي مرتد ومنحف .. لو كان جالس في بيته له ان يفعل ما يشاء .. ولكن ان يكون علي راس هرم السلم التعليمي ونشره خطرفات شيخه الهالك … كده يا حبايب نخاف علي اطفالنا منه ومنكم ..
طيب كنتو وين يا محامي سلطنة دارفور لما كانت الإساءات الشخصية البليغة لكوادر النظام المباد وبعض الأحزاب؟ من أغاني تصفهم بالشذوذ والكوز الني والحرامية وبوليس جرى ورباطة ودعوات إرهابية (ندوسو دوس) السبيت كراهية وخلت أبرياء ينضربوا بعنف في المطار وصالة قرطبة وفي بيوتهم وفي الخارج؟ دي بقت مدرسة راسخة في الأخلاق السودانية بفضل قحط وتجمع المهتيين وثقافة الشيوعيين والبعثيين وعليكم البداية من الأول وليس من الآخر والبادئ أظلم والقراي فاسد العقيدة مرتد ومن حقه أن يكفر وله الحرية الكاملة في ذلك وليس عليه حد ردة كإلهه محمود الكذاب ولكن ليس من حقه إدارة مناهج شعب مسلم.. عليكم الاهتمام بدارفور فقضاياها ستكفيكم ليوم القيامة.