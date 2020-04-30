خروج مسؤول مصاب بـ(كورونا) من مركز جبرة قبل إكمال فترة الحجر





كشف مصدر طبي عن خروج احد مصابي فيروس كوفيد 19 من مركز جبرة للعزل قبل اكمال فترة الحجر مبينا أن نتيجة فحص الأخير إيجابية.

ونبه المصدر في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية إلى أن المصاب يتقلد منصب يعتبر المسؤول الأول عن الإدارة العامة لأحد المرافق الصحية لعلاج فيروس كورونا وأوضح أن الفترة التي قضاها بالحجر لم تتعد (١٠) أيام.

وأبدى المصدر تخوفه من نتاج ذلك التصرف الذي اسماه اﻻهمال واللا مبالاة بخطورة الموقف وما يترتب عليه من اصابات محتملة المخالطين له.

الخرطوم: كوش نيوز

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