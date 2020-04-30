مثله الأعلى رونالدينيو… مهندس سوداني يتحدى مهارة ميسي.. بالفيديو





انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يداعب الكرة بشكل يفوق مهارات النجم الأرجنتيني العالمي، ليونيل ميسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على “تويتر”، أمس الأربعاء، مقطع فيديو للاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني، المهندس عبد الله عماد، يداعب من خلاله الكرة في الحجر الصحي بطريقة مذهلة.

وأفاد الموقع الإلكتروني “249 السودان في عيون عالمية”، بأن مهارات عماد خطفت الأبصار، خصوصا أنه نفذ مهارات لا يقو عليها نجوم المستطيل الأخضر بقيمة ميسي.

وتعود قصة عبد الله عماد مع لعبة المهارات الإبداعية التي يطلق عليها “فري ستايل فوت بول”، إلى عام 2010، بعدما شاهد أحد الفيديوهات على “يوتيوب” لشاب يؤدي مهارات استعراضية ولديه تحكم عال بالكرة.

وقرر عماد، المنحدر من مدينة أم درمان السودانية، أن ينقل هذا الفن الكروي إلى بُعد جديد؛ حين بدأ بمداعبة الكرة كهواية، وبمرور الوقت تمكّن من صقل مواهبه وتنمية قدراته حتى أصبح من اللاعبين ذوي الباع العالمي في هذا الفرع الاستعراضي لكرة القدم.

وتعتمد “الفري ستايل” على مهارات مداعبة الكرة بالقدمين أو بأجزاء الجسم المختلفة، وتتطلب جهدا وتدريبا مكثفا حتى الوصول إلى مرحلة الإتقان.

ويشار إلى أن عبد الله عماد تخرج في كلية الهندسة قسم التعدين، وتأثر بنجم الكرة البرازيلي رونالدينيو، وهو الذي أطلق شغه بهذه اللعبة، حتى حاز في العام 2018 على المرتبة الـ18 عالميا من الاتحاد العالمي للعبة.

سبوتنيك

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