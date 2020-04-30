الخارجية توجه السفارة السودانية بالنظر في مطالب العالقين





طالب الدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الاعلي لللجالية السودانية بجمهورية مصر العربية من الدكتور اكرم علي التوم وزير الصحة لاعادة النظر في قراره المتعلق بشئوون العالقين بالخارج تقديرا للظروف والاوضاع التي يمرون بها رغم قناعته التامة في ااتخاذ هذا القرار في ضؤ المعطيات التي امامهم في الواقع بالسودان﻿

من جهته وصف خالد الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة.﻿

وصف تصريح وزير الصحة د. أكرم علي التوم بالمحبط .. حول صعوبة إرجاع العالقين للبلاد في الوقت الحالي أصابهم باحباط كبير، وأن كثير من المرضى من العالقين تأثروا سلباً بالتصريح، مضيفاً: “تحدثنا معهم وأبلغناهم أننا تواصلنا مع اللجنة العليا في الخرطوم وأكد لنا وكيل وزارة الخارجية عضو اللجنة، أن قرار رجوع العالقين ليس فردياً (في إشارة لتصريح الوزير)، بل تتخذه اللجنه كلها”

واضاف في تصريح صحفي (للتيارنت) اننا سنواصل ترتيباتنا بشأن حصر العالقين تمهيداً لإعادتهم، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، لافتاً إلى أنه ليس من مصلحة أي طرف التصعيد، مبينا باننا افلحنا في إقناع لجنة العالقين بالتواصل معنا مع عدم التصعيد والوقوف معنا ولكنهم أصروا في الوقت نفسه أنهم سيتواصلون مع وزير الصحة مباشرة مطالبين إياه بالتوضيح حول التصريح الذي يتعلق بشان رجوع العالقين للوطن لهم مشيرا الي الاجتماع الذي عقد ه عصر اليوم بمقر السفارة بالدقي مع لجنة العالقين في مقر السفارة مع لجنة العالقيين للوقوف على آخر مستجدات الوضع

واضاف بانه تم عقب صدور التتنوير للوزير بدا العالقون بالتزمر حول قراره مبينا باننا التقينا اليوم مع لجنة العالقين بمقر السفارة لان القرار كان صادم لهم وتاثر به المرض وتقدمت اللجنة بطلب للقائم بالاعمال بالسفارة طلبو توسيطه للوزير الصحة للتوضيح

واوضح خالد ان تصريحات وزير الصحة اتتنسبة لارتفاع عدد المصابين بكورونا ا 57 مما ادي انزعاج منه مشيرا باننا اتصلنا بالسيد وكيل وزارة الخارجية واوضح بانهم في اجتماعات مباشرة لترتيبات اعادة العالقين وهي تدار وتعالج بواسطة اللجنة العليا

وقال خالد بان وزارة الخارجية وجهت السفارة السودانية بالقاهرة بالنظر في مطالب العالقين وحلحلت جميع مشاكلهم لحين افتتاح المعابر ونقلهم الي ارض الوطن بضرورة بجانب مواصلة الجهود لحصر العالقين .

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