القبض على “23”متهماً نفذوا وقفة إحتجاجية وتدوين بلاغات في مواجهتهم بمخالفة أمر الطوارئ





كشفت الشرطة عن القبض على (23) متهماً رفضوا الانصياع لأوامرها بالتفرق أثناء تنفيذهم وقفة إحتجاجية في حي كوبر بالخرطوم بحري، ودونت في مواجهتهم بلاغات بموجب أمر الطوارئ .

وأصدرت الشرطة في ذلك الخصوص بياناً صحفياً تورد (اليوم التالي) نصه فيما يلي.

نفذت مجموعة محدودة من المواطنين اليوم الخميس الثلاثين من أبريل، وقفة احتجاجية بحي كوبر ، وأمرتهم الشرطة في حضور النيابة بالتفرق إلا أنهم لم يستجيبوا، تم القبض على (23) منهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم بموجب أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م والذي صدر وفقاً لقانون الطوارئ الصحية.

تناشد قوات الشرطة المواطنين الكرام وفي ظل تدهور الوضع الصحي حسب تقارير الجهات المختصة ضرورة الالتزام الصارم بموجهات لجنة الطوارئ الصحية العليا، وانفاذ التباعد الاجتماعي كما تؤكد التزامها بإنفاذ القانون بكل مهنية وحسم ضد كل ما من شأنه تهديد السلامه العامة.

اليوم التالي

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