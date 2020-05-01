ضياء الدين بلال: د. مزمل أبوالقاسم مفخرة الصحافة السودانية





وصف الكاتب الصحافي ضياء الدين بلال، رئيس تحرير صحيفة (السوداني)، الدكتور مزمل أبو القاسم، رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) بمفخرة الجيل الحالي للصحافة السودانية، وقال ضياء الدين في برنامج (أجراس) الذي يقدمه الصحافي محمد الأمين نورالدائم بقناة الهلال الفضائية أمس (الخميس) إن مزمل حقق نجاحات كبيرة في الصحافة الرياضية والسياسية فضلاً عن تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات استثمارية أخرى، وبحسب صحيفة اليوم التالي أضاف: “مزمل نموذج مشرف للصحافيين السودانيين”. الخرطوم(كوش نيوز)

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