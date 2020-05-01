أمريكا تقدم 23.1 مليون دولار دعماً جديداً للسودان لمكافحة كورونا





أعلنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية تقديم23.1 مليون دولار امريكي مساعدة إضافية للسودان في اطار جهوده لمكافحة جائحة الكورونا

وقال بيان صحفي في موقع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( يوسيد- السودان)ان هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار امريكي للاتصال حول منع العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة والوقاية من العدوى وإدارة الحالات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة

وقال البيان ان المبلغ يشمل 5 ملايين دولار امريكي في شكل مساعدات عينية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.

الخرطوم 1-5-2020 (سونا)

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