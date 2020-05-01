فيديو: مواطن بسيط يتكلم بحرقة يجعل حكومة حمدوك بين خيارين الإستقالة الفورية أو دخولهم السجن قريبا





حقق فيديو لمواطن سوداني إنتشاراً غير مسبوق على صفحات التواصل، وإعتبره بعض المراقبين دليلاً على أن الشعب بدأ في التململ وأن ثورة اخري قادمة لاقتلاع قحت وقال ناشط (عندما يتحدث العامة في الشأن العام فاعرف أن الأمر جلل وان الشعب بدأ في التململ وأن ثورة اخري قادمة لاقتلاع قحت).

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر النيلين قال المواطن (اقسم بالله العظيم ما شفت أسوأ وأردأ منك يا حمدوك، راجل ضعيف، ما عندك شخصية، راجل ما عندك أي حضور بتاع رئيس وزراء، وإتضح ما عندك أي فهم عن حاجة إسمها وزارة، ياخ توصلوا البلد مرحلة زي دي، في شهر رمضان تجوعوا الناس زي دا، أقسم بالله في أردأ الحكومات زمن المجاعة بتاعت الفيضانات ما وصلنا مرحلة زي دي).

وواصل المواطن هجومه القاس على حكومة حمدوك وقال (طلعتوا ناس لصوص بتاعين مؤامرات لخبطتوا الدنيا وقعدتوا علينا، أنتم مصيركم السجن، نحن سنستحمل ، أقسم بالله وحياة الله العظيم كلكم تدخلو السجن، حبستوا الشعب بحظر بكورونا وأصبحت حتى السلطة بالصف، والله دي ما حصلت، وأنتم مرتاحين تاكلون الدجاج والسمك، تجدعوا فينا، لكن الله أكبر عليكم، يا حرامية ما عارفين جايبنكم لينا من وين).

وواصل المواطن في رأيه حول حكومة حمدوك (أردأ بشر مر في حياتي في حكومة، أنتوا ديل، لا بنزين لا عيش أنتم دمرتم البلد وصلتوها مرحلة مستشفيات مغلقة، ونسيتوا في ناس عيانيين عندهم أمراض مزمنة وعندهم فحوصات متكررة ناس السكري الموجودين في البيوت، معقول حتى المعامل الطبية مغلقة بتعليماتكم أنتم، يخسي عليكم، أنا ما زول سياسة، لكن الشفته فيكم دا عرفتكم ناس جايين تدمروا البلد دي).

وإعتبر العديد من النشطاء فيديو المواطن البسيط بداية لإنهيار حكومة حمدوك ، وإنذار بسقوطها الوشيك لفشلها في تحقيق أي من مطالب ثورة ديسمبر العظيمة وقال ناشط (هذا الفيديو إذا شاهده حمدوك فإما يحفظ كرامته هو وحكومته بالإستقالة الفورية أو إنتظار مصيرهم بالسجن على يد ثورة عظيمة بدأت تتشكل ملامحها الأن).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

مواطن بسيط يتكلم بحرقة عن حكومة حمدوك مواطن بسيط يتكلم بحرقة يجعل حكومة حمدوك بين خيارين الإستقالة الفورية أو دخولهم السجن قريبا Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Vrijdag 1 mei 2020

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