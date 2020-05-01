فيديو: مواطن بسيط يتكلم بحرقة يجعل حكومة حمدوك بين خيارين الإستقالة الفورية أو دخولهم السجن قريبا

حقق فيديو لمواطن سوداني إنتشاراً غير مسبوق على صفحات التواصل، وإعتبره بعض المراقبين دليلاً على أن الشعب بدأ في التململ وأن ثورة اخري قادمة لاقتلاع قحت وقال ناشط (عندما يتحدث العامة في الشأن العام فاعرف أن الأمر جلل وان الشعب بدأ في التململ وأن ثورة اخري قادمة لاقتلاع قحت).
وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر النيلين قال المواطن (اقسم بالله العظيم ما شفت أسوأ وأردأ منك يا حمدوك، راجل ضعيف، ما عندك شخصية، راجل ما عندك أي حضور بتاع رئيس وزراء، وإتضح ما عندك أي فهم عن حاجة إسمها وزارة، ياخ توصلوا البلد مرحلة زي دي، في شهر رمضان تجوعوا الناس زي دا، أقسم بالله في أردأ الحكومات زمن المجاعة بتاعت الفيضانات ما وصلنا مرحلة زي دي).
وواصل المواطن هجومه القاس على حكومة حمدوك وقال (طلعتوا ناس لصوص بتاعين مؤامرات لخبطتوا الدنيا وقعدتوا علينا، أنتم مصيركم السجن، نحن سنستحمل ، أقسم بالله وحياة الله العظيم كلكم تدخلو السجن، حبستوا الشعب بحظر بكورونا وأصبحت حتى السلطة بالصف، والله دي ما حصلت، وأنتم مرتاحين تاكلون الدجاج والسمك، تجدعوا فينا، لكن الله أكبر عليكم، يا حرامية ما عارفين جايبنكم لينا من وين).
وواصل المواطن في رأيه حول حكومة حمدوك (أردأ بشر مر في حياتي في حكومة، أنتوا ديل، لا بنزين لا عيش أنتم دمرتم البلد وصلتوها مرحلة مستشفيات مغلقة، ونسيتوا في ناس عيانيين عندهم أمراض مزمنة وعندهم فحوصات متكررة ناس السكري الموجودين في البيوت، معقول حتى المعامل الطبية مغلقة بتعليماتكم أنتم، يخسي عليكم، أنا ما زول سياسة، لكن الشفته فيكم دا عرفتكم ناس جايين تدمروا البلد دي).
وإعتبر العديد من النشطاء فيديو المواطن البسيط بداية لإنهيار حكومة حمدوك ، وإنذار بسقوطها الوشيك لفشلها في تحقيق أي من مطالب ثورة ديسمبر العظيمة وقال ناشط (هذا الفيديو إذا شاهده حمدوك فإما يحفظ كرامته هو وحكومته بالإستقالة الفورية أو إنتظار مصيرهم بالسجن على يد ثورة عظيمة بدأت تتشكل ملامحها الأن).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
مواطن بسيط يتكلم بحرقة عن حكومة حمدوك
مواطن بسيط يتكلم بحرقة يجعل حكومة حمدوك بين خيارين الإستقالة الفورية أو دخولهم السجن قريبا
Geplaatst door موقع النيلين op Vrijdag 1 mei 2020
3 تعليقات
اتفق معك في هذا الانهيار وهذا الفشل المريع الذي وصل له حال البلد في ظل حكومة البىهان وحمدوك
لكن اختلافي معك في الاسلوب والاساءات وعدم احترام شخص يمثل دولة رئاسة الوزراء
ي بيكو اي خنزير في هذه الحكومة تحت الجامايكا حقتي و انت معاهم و ما بقول الجذمة عشان ما توسخ سااااكت من نتانة الخنازير و الجيف.
الشعب بموت مرض و جوع و انت بتقول يمثل…. وزراء من الذي رشحع و صوت إليه من الشعب؟؟؟ ؟؟؟!!!!!
ديل مطالبين أموال طائلة ايام المعارضة و حاليا مستعجلين لتخليصها لأنها فرصتهم الوحيدة و آخر طلقة ليهم لأنهم مهددين بالتصفية إذا لم يحسنوا استغلال هذه الفرصة في سداد الاموال التي صرفت عليهم و بقية الجرابيع و الحشرات في المعارضة.
السيل القادم قرب تب
حقيقة على حمدوك الرحيل الان قبل أن يتم قلعه بالقوة وحفاظا على ماضيه الذي نسمع عنه فقط ولا نراه فقد اثبت هو ومراهقين قحت فشلهم التام هم يريدون تصفيه حسابات والشعب يريد أفعال وليس
اكتظاظ سجون والتشفي الكل يعرف كيف ساعدت المعارضه في تدمير وتقسيم السودان سوا علمانيين او اسلاميين
فالكل مورط حركة شعبيه حركات نهب دارفور أحزاب منتهيه الصلاحيه بما في ذلك المجلس العسكري الذي يتاجر في أبناء السودان في اليمن وفي ليبيا وغدا جنوب السودان الشعب يريد حكومة قوميه
حكومة كفاءات من كل الوان الطيف حكومة لكل من لم يسرق ولم يقتل ولم يحقد ولم تتلوث يداه بالاجنبي الذي سودان مفكك َمنهك جعان عطشان
الان فقط نري الكل يريد تسديد اموال ثمن فاتورة الفنادق وتذاكر الطيران والاكل
التي يطالب بها الأجنبي الذي كان يدغدق الأموال لكل الأطراف وهاهو وقت الحساب قد دنا وخير دليل الذي يحدث الان في شرق السودان من توطين قبيلة لم نسمع بها يوما فالقصه ليس كيزان ولا حركة اسلاميه ولا وجوه زبلت القصه قصة جلب لأجيين من كل اصقاع الدنيا وتوطينهم وتغير وشيطنة بلد وتغير لغته وديانته وتدمير حضارته والشي الغريب والمحير على يد أبنائه هذه المرة