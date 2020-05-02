الناطق باسم الشرطة يقدم التحية العسكرية للجيش الأبيض





أكد اللواء عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة تقدير الشرطة للكوادر الصحية بالبلاد في ظل مكافحة جائحة كرونا مبينا اهتمام قوات الشرطة بتسهيل مهام الكوادر الصحية لأداء واجبهم في خدمة المواطنين .

وقدم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة د عمر عبد الماجد التحية العسكرية للجيش الأبيض خلال حديثه للمنصة الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا بالخرطوم مساء الجمعة تقديرا للجهود المضنية التي تقدمها الكوادر الصحية لمساعدة البلاد في عبور أزمة جائحة كرونا .

الخرطوم 1-5-2020 (سونا)

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