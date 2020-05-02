فيصل: قضية العالقين حاضرة في اجتماعات اللجنة العليا ولا نريد أن نكرر الخطأ مرة ثانية





أكد الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة اهتمام الحكومة بقضية المواطنين العالقين بالخارج مطمئنا المواطنين بأن الحكومة ملتزمة بمسئولياتها تجاه مواطنيها بالداخل والخارج .

وقال فيصل في حديثه عبر المنصة الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا بالخرطوم مساء الجمعة إن ملف العالقين لم يغب عن اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ الصحية وأن قضيتهم حاضرة في كل الجلسات والاجتماعات التي انعقدت حتى تاريخ اليوم مشيرا الى بذل مجهودات كبيرة لحل الإشكال .

وأضاف أن القرارات السابقة بخصوص العالقين بنيت على امكانيات البلاد واستعداداتها ،وأن اللجنة تعمل الآن على توفير الدعم اللازم لمعالجة الأمر.

وطالب وزير الثقافة والإعلام بالصبر وأن المسألة قد تطول نظرا للمؤشرات المحلية والاقليمية بخصوص الجائحة وأن اللجنة لا زالت تبحث في الخيارات المثلى لعدم الوقوع في أخطاء .

وزاد “توجيه اللجنة للسفارات الاستمرار في الحصر لمعرفة العدد وتحديد الإحتياجات بدقة ” مشيرا الى تكوين لجنة للنظر في مسألة تجهيز المحاجر والمطلوبات قائلا ” لا نريد أن نكرر الخطأ مرة ثانية” مبينا أن التجهيزات تحتاج الى مواصفات معينة ومطلوبات محددة تشتمل على كوادر صحية وميزانيات وترتيبات كثيرة مؤكدا بأن اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعمل في هذا الإطار .

وقال ننتظر افادة من وزارة الصحة بإكتمال التجهيزات ومن ثم جدولة العالقين مجددا تطمينه للمواطنين بأن الحكومة مسئولة عن مواطنيها داخل السودان وخارجه .

الخرطوم 1-5-2020 (سونا)

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