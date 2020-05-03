



الدعم السريع يحبط محاولة تهريب أحمد هارون من مستشفى الشرطة

أحبطت قوات الدعم السريع محاولة تهريب القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون من مستشفى الشرطة. وقالت مصادر

متعددة لـ(سودان فيرست) أن هارون أُدخل لمستشفى الشرطة جراء اصابته بـ(كورونا)، ومن هناك بدأ محاولة الهروب عبر جناح (عمر ساوي)، وأحبطتها قوات الدعم السريع في اللحظة المناسبة. وفي وقت سابق اليوم، جزم طبيب، على صفحته بـ(فيس بوك) أنه عاين نتيجة تحليل فايروس (كورونا) لأحمد هارون، وكانت النتيجة سلبية، وقالت مصادر متعددة لـ(سودان فيرست) أن الحديث عن إصابة هارون بـ(كورونا) كانت جزء من خطة الهروب، مشيرةً إلى ان المعتقلين منعزلين تماماً عن أي مصدر خارجي ما يستحيل معه إصابة أحدهم بفايروس (كورونا).

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