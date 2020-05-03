فيديو: ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون إجابة على سؤال نتائج لقاء البرهان مع نتيناهو يشعل فيسبوك





حقق مقطع فيديو قصير من حوار تلفزيوني مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، إنتشاراً على صفحات التواصل الإجتماعي.

ووجه مدير التلفزيون لقمان أحمد السؤال للوزيرة قائلاً بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (عندما سألنا رئيس مجلس السيادة عن لقائه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أشار الى أنه حول هذا الأمر برمته الى مجلس الوزراء وسألناه ماذا فعل مجلس الوزراء بتائج الزيارة اشار الى أنهم يفعلون، ماذا فعلتم بنتائج تلك الزيارة؟).

فكانت إجابة السيدة الوزيرة ضحكة مجلجلة (والله أنا أحتاج الى سؤال السيد رئيس الوزراء ماذا فعل بنتائج هذه الزبارة؟)، وضحك لقمان وقال (نعم، لا تعليق)،فأجابت الوزيرة بالصمت مع حركة رفع اليدين.

الخرطوم (كوش نيوز)

ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون إجابة على سؤال نتائج لقاء البرهان مع نتيناهو يشعل فيسبوك Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Zondag 3 mei 2020

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