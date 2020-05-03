فيديو: ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون إجابة على سؤال نتائج لقاء البرهان مع نتيناهو يشعل فيسبوك

حقق مقطع فيديو قصير من حوار تلفزيوني مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، إنتشاراً على صفحات التواصل الإجتماعي.
ووجه مدير التلفزيون لقمان أحمد السؤال للوزيرة قائلاً بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (عندما سألنا رئيس مجلس السيادة عن لقائه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أشار الى أنه حول هذا الأمر برمته الى مجلس الوزراء وسألناه ماذا فعل مجلس الوزراء بتائج الزيارة اشار الى أنهم يفعلون، ماذا فعلتم بنتائج تلك الزيارة؟).
فكانت إجابة السيدة الوزيرة ضحكة مجلجلة (والله أنا أحتاج الى سؤال السيد رئيس الوزراء ماذا فعل بنتائج هذه الزبارة؟)، وضحك لقمان وقال (نعم، لا تعليق)،فأجابت الوزيرة بالصمت مع حركة رفع اليدين.
الخرطوم (كوش نيوز)
ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون
ضحك وزيرة الخارجية ومدير التلفزيون إجابة على سؤال نتائج لقاء البرهان مع نتيناهو يشعل فيسبوك
Geplaatst door كوش نيوز op Zondag 3 mei 2020
3 تعليقات
والله أخير منكم سجم الرماد السقطناهم ديك . ياه انتوا سلاقين بيض كتيره هليكم
إنتو يا صعاايك يا شماشة بتلعبوا بي النار، بتلعبوا بي بلد كبير ومهم وبتختوا مكانو صفر، فتحتو السودان بالكامل للاحتلال مجانا عشان تعيدوا الاستعمار لأفريقيا الحرة من بوابتكم، حتى الداعرات ما بيشتغلوا مجانا لكن انتو free.
إنتو بتكملوا في مهمة التدمير بدعارة سياسية فاضحة.
وتتضاحكوا كمان
أضحكوا لكن حتبكوا قريب
نجوس.