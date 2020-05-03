الكهرباء تكشف عن أسباب “الإظلام الجزئي” الذي حدث اليوم





ارجع وكيل وزارة الطاقة والتعدين لقطاع الكهرباء خيري عبدالرحمن أحمد، انقطاع التيار الكهربائي اليوم في العديد من مناطق البلاد، لحدوث فصل محطات الروصيرص وستيت والقربة، وخروج الخط الإثيوبي، الأمر الذي أدى إلى تسبب اظلام جزئي في الشبكه الساعة 2:15 مساءً.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد، انه تم إرجاع المحطات أعلاها في وقت وجيز قبل الساعه 4:30 عصرا، بفضل المجهودات المقدرة التي بذلها العاملون اليوم بعد الفصل، رغم ظروف حظر كورونا الا ان همة العاملين في قطاع الكهرباء تضاعفت للإسراع في إرجاع التيار في المناطق المتأثرة في وقت قياسي.

واضاف: عدد وحجم الوحدات التي تأثرت، مع تسجيل عدم خروج محطة كوستي في هذا ال disturbance للمرة الثانية لتكراره من قبل في يوم 7 ابريل الماضي.

وقال “خيري”: ان هذا الجهد أظهر واحدة من إيجابيات الروح الوطنية والإخلاص في العمل الذي اصبح طاغياً، كاشفاً على ترتيبات تمت مع جميع العاملين من أجل استقرار واستمرار التيار الكهربائي.

مؤكداً مواصلة الخطط التي تضع الحلول الجذرية لتفادي تكرار مثل هذه الاعطال مستقبلاً بجانب تفهم المواطنين لمثل هذه التحديات الفنية، داعياً إلى مواصلة تعاونهم بترشيد الإستهلاك لتخفيض الأحمال لضمان استقرار التيار.

السوداني

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