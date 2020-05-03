نداء الشمال و تحالف أبناء الولايات الشمالية يصدران بياناً حول الراهن السياسي





أصدر تحالف أبناء الولايات الشمالية، ونداء الشمال بياناً حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وجاء في البيان الذي تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم ..

بيان من نداء الشمال.. وتحالف أبناء الولايات الشمالية

ظللنا فى نداء الشمال و تحالف الولايات الشمالية نرقب عن كثب مآلات الاوضاع فى بلادنا و تدهور الأحوال الاقتصادية و المعيشية للمواطنين ..مع قصور واضح فى تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية.. و تعثر أداء الحكومة و فشل مساعي تحقيق السلام بجانب توهان المجلس القيادى للحرية والتغيير وانشغاله بالأعمال التنفيذية وعدم قدرته على أن يكون حاضنة حقيقية للحكومة الانتقالية، لتبحر بعيدا عن دورها في أن تخطط وتتابع وترشد المسار السياسي للمرحلة الانتقالية ..

ووصل الأمر بمجلس الحرية والتغيير إلى الاستهانة بالولايات وحقوقها فى أمر تعيين الولاة .. و تسربت إلينا في الأيام الماضية قائمة بالمرشحين ليكونوا ولاة للولايات .. لا نعلم ما هي الجهة التي رشحت و اعتمدت هذه القائمة التي لم يسمع بها أحد .. و ازعجنا أكثر معلومات ذات مصداقية في أن هذه القائمة انتجت في مطبخ كونته مجموعة صغيرة في الحرية و التغيير .. ونخص بالذكر الأسماء المرشحة لولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم و شمال كردفان والنيل الأبيض وسنار و الجزيرة و بقية الولايات التي تم فيها تجاوز حتى من تم ترشيحهم من قبل الحرية و التغيير فى تلك الولايات ..

إننا نناشد السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يستمع إلى جميع أهل الشأن في الولايات و نذكر بان قحت التى يفترض أنها تمثل الجميع اختارت المحاصصة الضيقة و انزوت بعيدا عن رغبة أبناء الولايات وهي بهذا تحكم على هذه التجربة بالفشل المحتوم..

لقد انتظرنا الحرية والتغيير أن تنجز ما وعدت به و فشلت فيه مرات عديدة و تجاوزت مواقيت الوثيقة الدستورية مما انعكس سلبا على مواطني الولايات و ترك أثراً بائناً على حياتهم و معاشهم ..

و نحن إذ يحدونا الأمل في استجابة رئيس الوزراء إلى أن يتم الاختيار حسب المعايير التي أعلنت عنها قحت ووافق عليها د.حمدوك .. نؤكد أن تجاوز هذه المعايير سيجابه بالرفض التام من جماهير هذه الولايات .. و لا داعي لاعادة اختراع العجلة .. فهذه الولايات تذخر بالخبرات الوطنية من أبناء الثورة و من الحرية و التغيير ..فلماذا تبخسون الناس أشياءهم؟

ختاماً، نعاهد جماهير أبناء الولايات الشمالية بأننا سنصعد هذا الأمر بكافة السبل المشروعة و من بينها مناهضة هذه القائمة الشائهة التي نراها وصمة عار في جبين الحرية و التغيير..بما في ذلك الرفض المنظم لهذه الترشيحات وعدم التعاون معهم و نحذر من مآلات ذلك و تداعياته..

أبو القاسم برطم

ع/ نداء الشمال وتحالف ولايات

الشمالية

نهر النيل

الخرطوم

النيل الأبيض

سنار

الجزيرة

شمال كردفان

كسلا

البحر الأحمر

هذا وسيعقد لاحقاً نداء الشمال وتحالف أبناء الولايات مؤتمراً صحفياً بالوسائل المتوفرة دون تعارض مع الاحترازات الصحية ..

الخرطوم

٣ أبريل ٢٠٢٠

صحيفة اليوم التالي

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