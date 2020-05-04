قيادي بالحرية والتغيير يعلن تكفله بعلاج الناشط (شو تايم)





أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ “محمد ضياء الدين” على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، اليوم الإثنين، عن إستعداده في المساهمة في علاج الناشط الاعلامي السوداني “شوتايم” عن طريق جهات متخصصة، وكشف “ضياء الدين” لأول مرة عن تعاطي “شوتايم” لحبوب مخدرة.

وجاء في تدوينة “ضياء الدين” : إطلعت على لايف لشوتايم، حزنت جدا لما وصل إليه هذا الشاب، إعترف بإستعماله لحقن وحبوب مخدره، وكان واضحا لكل من تابع اللايف انه كان في حالة غير طبيعيه، أعتقد أن هناك جهه إستهدفت هذا الشاب بطريقه ممنهجه لتدميره .

وأضاف محمد ضياء الدين وهو متحدثاً عن الناشط إبراهيم عبد الرحيم الشهير ب شو تايم : شو تايم شاب قدم الكثير للثورة السودانية، علينا الآن أن نمد له آيدينا حتى لا ينهار بشكل كامل، أنا على إستعداد للمساهمه في علاجه عن طريق جهات متخصصه.أرجو من المقربين إليه إقناعه بالعلاج. والاتصال بي في الخاص.

مردفاً: كما أرجو من الثوار مراعاة الظرف الإستثنائى الذي يمر به، بعدم استفزازه أو الإساءه إليه.

مؤكداً أن علاج شو تايم واجب علينا كلنا ختو في بالكم، من إستهدف شو تايم يمكنه إستهدف الكثير من شباب الثوره أضبطوا هذه العصابة خليكم واعيين يا شباب.

يُذكر أن الناشط إبراهيم عبدالرحيم المعروف ب شو تايم، من مواليد شمال دارفور، درس المراحل الابتدائية والثانوية في مدينة الفاشر ومن ثم التحق، بجامعة الخرطوم كلية المختبرات قسم المايكرو بايولوجي.

لمع نجمه من خلال نشاطه بمنصات التواصل الإجتماعي و إسهاماته في إنجاح الثورة السودانية بفيديوهات المباشر منذ بداية الحراك الشعبي، إلا أنه ظل ناغماً في الفترة الأخيرة على قوى الحرية والتغيير، متحدثاً عن “تصحيح مسار الثورة”.

السودن

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